Россия и Финляндия заинтересованы в укреплении безопасности на севере Европы

22 августа 2018 17:40 (UTC+04:00)

Россия и Финляндия заинтересованы в сотрудничестве по укреплению безопасности на севере Европы, Москва поддерживает предложение Хельсинки по повышению безопасности полетов над Балтикой, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Была выражена обоюдная заинтересованность в сотрудничестве по укреплению стабильности и безопасности на севере Европы", - сказал Путин после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

"Россия поддерживает предложение президента Финляндии о повышении уровня безопасности в полетах над Балтикой", - подчеркнул российский лидер.

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