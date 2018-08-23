"Талибан" будет участвовать в переговорах по Афганистану в Москве
"Талибан" принял приглашение для участия в переговорах по Афганистану, которые должны пройти в Москве 4 сентября, передает агентство Рейтерс cо ссылкой на представителя движения.
"Наши лидеры приняли приглашение участвовать в организованных Россией переговорах", — заявил агентству представитель талибов.
Сообщается, что переговоры в сентябре могут посетить не менее четырех высокопоставленных командиров движения.
Ранее МИД Афганистана заявил, что Кабул не будет принимать участие во встрече по Афганистану в Москве.
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