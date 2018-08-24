Путин назначил Михаила Бабича новым послом в Беларуси

Владимир Путин назначил Михаила Бабича послом в Беларуси, передает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

Бабич также стал спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларуси, покинув пост полпреда в Приволжском федеральном округе.

В пятницу на встрече с Путиным в Ново-Огарево Бабич назвал Беларусь важнейшим геополитическим и военным союзником, а также крупнейшим экономическим партнером. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами в 2017 году составил более двух триллионов рублей. "Вы поставили задачу в ближайшее время выйти на рубеж 50 миллиардов долларов. <…> Полномочия специального представителя <…> безусловно, позволят значительно повысить эффективность этой работы. Масштаб поставленных задач понимаю, осознаю свою личную ответственность и сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие", - заключил дипломат.

В свою очередь Путин пожелал Бабичу успехов и выразил надежду, что новый посол повлияет на отношения с Минском "самым позитивным и самым активным образом".

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