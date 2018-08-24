Дата саммита Россия-Иран-Турция уже определена - Лавров

Дата встречи лидеров России, Ирана и Турции, которая пройдет в Тегеране, будет объявлена в ближайшее время, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

"Дата встречи лидеров есть, ее очень скоро объявят", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

Говоря о повестке дня саммита, Лавров заявил, что "наверняка это будет весь комплекс вопросов".

"Проблемы деэскалации сейчас решаются, и мы комментировали ситуацию в Идлибе, она действительно многослойная, очень непростая", - добавил российский министр.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что третий саммит президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии запланирован на начало сентября в Тегеране.

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