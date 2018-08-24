Шойгу обсудил с коллегой из Турции меры по стабилизации обстановки в Сирии и развитию ВТС

24 августа 2018 15:44 (UTC+04:00)

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили на встрече в Москве вопросы стабилизации обстановки в Сирии и военно-техническое сотрудничество (ВТС) двух стран. Об этом в пятницу сообщили журналистам в российском военном ведомстве, передает ТАСС.

"Сегодня министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и директором Национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хаканом Фиданом, прибывшими с рабочим визитом в Москву. Главы военных ведомств продолжили предметный диалог по обстановке в Сирии, начатый неделю назад на двусторонней встрече в Москве, в ходе которого российской стороной были переданы турецким коллегам предложения по урегулированию ситуации на северо-западе республики", - сказали в Минобороны.

Также в ходе встречи обсуждались актуальные темы обеспечения региональной безопасности и дальнейшего развития военно-технического сотрудничества.

Предыдущая встреча двух министров прошла 17 августа. Тогда обсуждались вопросы скорейшего урегулирования гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе возвращение беженцев, а также вопросы двустороннего взаимодействия оборонных ведомств России и Турции.

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