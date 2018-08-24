Путин отметил роль партнеров в урегулировании кризиса в Сирии

Серьезно продвинуться в урегулировании сирийского кризиса удалось благодаря взаимодействию с партнерами, включая Иран и США, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Благодаря усилиям наших стран и с привлечением других заинтересованных государств, в частности имею в виду Иран, наше сотрудничество с Организацией Объединенных Наций, с европейскими странами, с Соединенными Штатами - все-таки нам удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса", - сказал Путин на встрече главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу и министром национальной обороны республики Хулуси Акаром.

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