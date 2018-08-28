Лавров: Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона по принципу взаимности

28 августа 2018 08:15 (UTC+04:00)

Попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, Москва отреагирует на антироссийские шаги Вашингтона на основе принципа взаимности. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью словацкой газете Pravda.

Министр обратил внимание, что на отношениях двух стран "по-прежнему сильно сказывается внутриполитическая конъюнктура в США". Он отметил, что "некоторые силы в вашингтонском истеблишменте раздувают русофобскую истерию и пытаются заблокировать любые позитивные сдвиги в двусторонних делах".

"Неслучайно сразу после встречи в Хельсинки [президент США Дональд] Трамп попал под огонь критики оппонентов, а в Конгрессе принялись готовить новые инициативы, направленные против нашей страны, - продолжил Лавров. - На этом фоне не вполне последовательно ведет себя и администрация. Несмотря на заверения американцев в готовности к диалогу, мы по-прежнему сталкиваемся с недружественными шагами, обостряющими и без того непростую ситуацию в отношениях".

"Так, 8 августа было объявлено о новых антироссийских мерах под предлогом нашей якобы [имевшей место] причастности к делу Скрипалей. Причем нам сходу стали угрожать дальнейшим наращиванием давления, если мы не убедим США, что больше не применяем химическое и биологическое оружие, - напомнил глава дипведомства. - Такие требования сложно воспринимать всерьез". По его словам, эти требования выглядят "особенно странно, если учитывать, что мы, в отличие от США, свой химический арсенал полностью ликвидировали, и это подтвердила Организация по запрещению химического оружия".

"Со своей стороны продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности. Разумеется, попытки разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесперспективны, - подчеркнул министр. - При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга".

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