Путин уволил 15 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета, передает РИА Новости.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди освобожденных от должности значатся начальник ГУ МЧС по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Республике Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД по Ульяновской области Юрий Варченко, а также первый замруководителя военного следственного управления СК по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Кроме того, с постов сняты начальник ГУ МЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУ МЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУ СК России по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУ МВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.

Также освобождены от должности начальник УМВД по Брянской области Валентин Кузьмин, начальник департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Сергей Ляшенко, начальник УФСИН по Волгоградской области Павел Радченко, первый замначальника договорно-правового департамента МВД Геннадий Спирин, замначальника ГУ МВД по Нижегородской области Григорий Ткаченко.

Глава государства также освободил от должности замглавы МЧС Владлена Аксенова.

В 2010–2016 году Аксенов занимал должность заместителя начальника управления военизированных горноспасательных частей МЧС России. В апреле 2016 года его назначили заместителем директора департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований, а в феврале 2017 года - заместителем министра МЧС России.

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