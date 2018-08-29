Путин: женщины в России должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65

29 августа 2018 13:54 (UTC+04:00)

Возраст выхода на пенсию для женщин в России должен быть 60 лет вместо правительственных 63, для мужчин - 65, заявил президент России Владимир Путин в телеобращении к гражданам страны, передает РИА Новости.

Путин отметил, что в проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет - до 63 лет, тогда как для мужчин он повышается на пять лет.

"Так не пойдёт, конечно. Это неправильно. И в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с восьми до пяти лет", - заявил президент РФ.

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