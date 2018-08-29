Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

29 августа 2018 21:14 (UTC+04:00)

Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова, проходившая подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместе с Валентиной Терешковой, умерла 28 августа на 78-м году жизни. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в среду в пресс-службе ЦПК.

"28 августа 2018 года на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда ЦПК ВВС Кузнецова Татьяна Дмитриевна", - говорится в сообщении ЦПК.

"Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе", - отмечается в сообщении.

Прощание с Кузнецовой пройдет 31 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК. "Прощание с Татьяной Дмитриевной состоится 31 августа предварительно с 12:00 мск до 13:00 мск в Доме космонавтов в Звездном городке", - сказали в пресс-службе

Кузнецова была одной из пяти кандидатов на первый полет женщины в космос. Она была зачислена в 1962 году во 2-й отряд ЦПК ВВС на должность космонавта-слушателя. Вместе с ней тренировки проходили еще четыре отобранных кандидата: Терешкова, Жанна Ёркина, Валентина Пономарева и Ирина Соловьева. Позже все они были переведены на должности космонавтов первого "женского" отряда.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Лавров подтвердил, что Россия поддерживает контакты с США по ситуации в районе Идлиба
Россия 17:22
В Турции незначительно выросло число зарегистрированных российских компаний
Бизнес 16:54
США прекратили финансирование помощи палестинским беженцам - БАПОР
США 15:07
Россия обсуждает ситуацию в Идлибе и Африне с Ираном и Турцией
В мире 15:00
Казахстан на втором месте в СНГ по объему торговли с Москвой
Казахстан 14:56
Путин: женщины в России должны выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65
Россия 13:54
Лента новостей
В турецком Хатае ликвидированы пятеро террористов
Турция 21:34
Генсек ООН предупредил о возможности гуманитарной катастрофы в сирийском Идлибе
Другие страны 21:27
Минналогов Азербайджана выявило нарушения в деятельности ряда кафе и магазинов
Экономика 21:11
Президент Ильхам Алиев утвердил порядок использования средств Фонда молодежи Азербайджана
Политика 20:59
ОБСЕ консультирует Туркменистан в сфере журналистского образования
Туркменистан 20:52
Приезд армянского игрока в покер на оккупированные азербайджанские земли говорит о плачевном состоянии вражеской армии - депутат
Политика 20:49
«Узбекские авиалинии» объявляют тендер на приобретение авиационного керосина
Тендеры 20:38
Банк в Узбекистане объявляет тендер на закупку новых платежных терминалов
Тендеры 20:35
В Азербайджане проводятся интенсивные занятия по боевой подготовке танковых подразделений (ФОТО)
Общество 20:29