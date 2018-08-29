Умерла космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова

Космонавт-испытатель Татьяна Кузнецова, проходившая подготовку в первом отряде Центра подготовки космонавтов (ЦПК) вместе с Валентиной Терешковой, умерла 28 августа на 78-м году жизни. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в среду в пресс-службе ЦПК.

"28 августа 2018 года на 78-м году жизни скончалась подполковник ВВС в отставке, космонавт-испытатель 1-го отряда ЦПК ВВС Кузнецова Татьяна Дмитриевна", - говорится в сообщении ЦПК.

"Руководство Центра подготовки космонавтов, летчики-космонавты СССР и РФ, жители Звездного городка, выражают глубокие соболезнования родным и близким Татьяны Дмитриевны. Светлая память о ней навсегда останется в сердцах друзей и товарищей по службе", - отмечается в сообщении.

Прощание с Кузнецовой пройдет 31 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦПК. "Прощание с Татьяной Дмитриевной состоится 31 августа предварительно с 12:00 мск до 13:00 мск в Доме космонавтов в Звездном городке", - сказали в пресс-службе

Кузнецова была одной из пяти кандидатов на первый полет женщины в космос. Она была зачислена в 1962 году во 2-й отряд ЦПК ВВС на должность космонавта-слушателя. Вместе с ней тренировки проходили еще четыре отобранных кандидата: Терешкова, Жанна Ёркина, Валентина Пономарева и Ирина Соловьева. Позже все они были переведены на должности космонавтов первого "женского" отряда.

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