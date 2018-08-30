Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане вблизи Камчатки

30 августа 2018 03:02 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в четверг утром по местному времени. Эпицентр сейсмического события находился в Тихом океане рядом с Кроноцким заливом на глубине 40,5 километра в 216 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия
США 00:09
Франция выступает за диалог с Россией и Турцией по мирному урегулированию в Сирии
В мире 29 августа 22:35
В 80 домах Лянкяранского района появились трещины
Общество 29 августа 19:26
Азербайджанский производитель алкоголя и соков заключил контракт с российской компанией на крупную сумму
Бизнес 29 августа 17:31
Лавров подтвердил, что Россия поддерживает контакты с США по ситуации в районе Идлиба
Россия 29 августа 17:22
США прекратили финансирование помощи палестинским беженцам - БАПОР
США 29 августа 15:07
Лента новостей
Американские биржи закрылись ростом
Бизнес 02:24
Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за драки пассажиров
Другие страны 01:37
Трамп заявил, что проблемы с Китаем по торговле мешают переговорам США с КНДР - СМИ
США 00:14
США пригрозили Индии санкциями за закупки российского оружия
США 00:09
В Лос-Анджелесе появится бульвар Обамы
США 29 августа 23:19
Президент Ильхам Алиев внес изменения в положение о заповеднике "Ичеришехер"
Политика 29 августа 22:48
Франция выступает за диалог с Россией и Турцией по мирному урегулированию в Сирии
В мире 29 августа 22:35
В Азербайджане завершилась подготовка к выдаче новых удостоверений личности гражданам
Общество 29 августа 22:32
Руководители парламентов ряда стран приглашены в Азербайджан
Политика 29 августа 22:25