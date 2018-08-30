Землетрясение магнитудой 5 произошло в Тихом океане вблизи Камчатки

Землетрясение магнитудой 5 зарегистрировали сейсмологи в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло в четверг утром по местному времени. Эпицентр сейсмического события находился в Тихом океане рядом с Кроноцким заливом на глубине 40,5 километра в 216 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 11,4.

По данным краевого главка МЧС, в населенных пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

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