МИД России: В Сирии сложились предпосылки для ликвидации террористов

В Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны и начала политического процесса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"По российским оценками, в Сирии создались предпосылки для качественной перемены ситуации к лучшему, окончательной ликвидации террористов на территории страны, начала реального политического процесса, оживления политической активности и возвращения на родину беженцев и внутренне перемещенных лиц", — сообщила она на брифинге в четверг.

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