Лавров обсудит с главой МИД Сирии вопрос возвращения беженцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 августа обсудит со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом политическое урегулирование и вопрос возвращения беженцев в Сирии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня состоятся переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его сирийским коллегой, в ходе которых будут подробно обсуждены политические аспекты развития ситуации в Сирии и вокруг нее, определены конкретные скоординированные шаги на соответствующих направлениях", — сказала Захарова на брифинге, отметив, что с рабочим визитом Муаллем будет находиться в Москве 30-31 августа.

Официальный представитель МИД России отметила, что среди важнейших и наиболее актуальных задач находится завершение ликвидации террористических группировок "Исламское государство" и "Джабхат ан-Нусра", продвижение процесса политического урегулирование, реконструкция страны и возвращение беженцев, а также восстановление единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии.

"Ожидается, что Сергей Лавров и его сирийский коллега предметно рассмотрят перспективные планы урегулирования в Сирии в рамках астанинского процесса. При этом в фокусе внимания будет находиться ход выполнения решений конгресса сирийского национального диалога, прежде всего относящихся к формированию и началу работы в Женеве… межсирийского конституционного комитета", — добавила она.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Муаллем в ходе визита в Москву также встретится с вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

Принятая в декабре 2015 года резолюция СБ ООН 2254 в поддержку венских договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Сирии предусматривает вступление в переговоры представителей сирийской оппозиции и правительства САР, которые приведут к формированию правительства, принятию конституции и проведению всеобщих выборов.

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