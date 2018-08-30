Захарова прокомментировала решение США не выделять Палестине финпомощь

30 августа 2018 13:01 (UTC+04:00)

Решение США не выделять Палестине помощь в размере 200 миллионов долларов принято по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдепартамент США заявил 24 августа, что США пересмотрели решение о выделении палестинцам в качестве помощи 200 миллионов долларов из-за действий палестинской группировки ХАМАС и решили перенаправить эти средства на проекты в других местах.

"Очевидно, что данный шаг предпринят по политическим соображениям и идет вразрез с гуманитарными потребностями порядка 2 миллионов человек в лагерях беженцев на палестинских территориях. Если цель в том, чтобы оказать дополнительное давление на Рамаллу и добиться большей сговорчивости властей ПНА в деле ближневосточного урегулирования, то проблема в том, что это вряд ли приведет к искомому результату", — заявила Захарова на брифинге в четверг.

В таком же ключе МИД РФ рассматривает решение США прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Захарова напомнила, что БАПОР было основано США. "Сокращение финансирования объяснялось национальными интересами, но этими же национальными интересами объяснялось и начало финансирования и создание этих самых структур", — отметила Захарова.

По ее словам, РФ вносит в бюджет БАПОР порядка 10 миллионов долларов в период с 2017 по 2021 год.

БАПОР в среду подтвердило прекращение финансовой помощи от США в текущем году, частично освободившуюся нишу займут фонды Саудовской Аравии, ОАЭ, России и Турции.

БАПОР действует с 1950 года, оказывая, по собственным подсчетам, помощь 5 миллионам человек — палестинцам, которые остались без крова и средств к существованию в результате арабо-израильского конфликта, и их потомкам.

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