В МИД РФ прокомментировали возможные военные действия в Персидском заливе

30 августа 2018 15:09 (UTC+04:00)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможных военных действиях между Саудовской Аравией и Ираном в Персидском заливе, заявила, что страшно предположить такое развитие событий, передает РИА Новости.

"Даже страшно это предположить, что это может реализоваться. Мы исходим из того, что для решения даже самых острых вопросов существует международно-правовая база и специализированные международные институты", — сказала она, отвечая на вопрос по позиции России относительно возможных боевых действий в Персидском заливе и допустимости войны между Саудовской Аравией и Ираном.

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