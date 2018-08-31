Россия зафиксировала 27 нарушений перемирия в Сирии за сутки

31 августа 2018 12:41 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 27 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 27 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 12, Алеппо – 12, Идлиб – 2, Хама – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 2, Алеппо – 1, Хама – 1, Идлиб – 2", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Отмечается, что всего Центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 2,953 тонны.

За сутки медицинскую помощь получили 117 человек, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также осталось прежним — 234.

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