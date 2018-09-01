Сергей Лавров: Россия не будет захлопывать дверь для диалога с США

1 сентября 2018 14:45 (UTC+04:00)

Россия в отношениях с США не будет вставать в "позу обиженного" и захлопывать дверь для диалога, при этом в самом Вашингтоне есть немало политиков, которые осознают ненормальность нынешних отношений двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы должны работать со всеми коллегами, какие бы проблемы ни возникали в отношениях. Мы не из тех стран, которые встают в позу "обиженного" – мол, если вы сказали про нас что-то не очень правильное, то мы не будем общаться. Это не наш метод. Мы всегда принципиально оцениваем действия наших партнеров, когда мы с ними не согласны. Но мы никогда не захлопываем дверь", — заявил Лавров в эфире программы "Вести в субботу с Сергеем Брилевым" на телеканале "Россия 1".

Лавров отметил, что у него нет сомнений в том, что "в США есть немало политиков, включая действующих политиков и сотрудников администрации, которые полностью осознают ненормальность нынешнего положения, когда любой шаг выверяется на предмет того, как это "аукнется" среди русофобов".

"Я считаю, что это просто печальная страница американской истории", — подчеркнул министр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава Туркменистана встретится в Нью-Йорке с генсеком ООН
Туркменистан 12:54
Татарстан и Иран свяжут прямые авиарейсы
Экономика 10:55
Агентство ООН по помощи Палестине разочаровано решением США прекратить финансирование
США 09:14
В Палестине подвергли критике отказ США от финансирования помощи стране
Арабские страны 05:43
США объявили о прекращении выделения ООН средств для оказания помощи Палестине
США 04:21
Трамп заявил о намерении заключить торговую сделку с Мексикой до конца ноября
США 02:03
Лента новостей
Президенты Азербайджана и России выступили с заявлениями для прессы
Политика 15:30
Состоялось подписание азербайджано-российских документов
Политика 15:24
Состоялись встреча в расширенном составе и рабочий обед президентов Азербайджана и России
Политика 15:18
Туркменистан готовится к уборке хлопка
Туркменистан 15:13
Доля рынка Android в Азербайджане растет на фоне снижения популярности Windows и iOS
ИКТ 15:05
В Афганистане ликвидировали двух командиров талибов
Другие страны 15:05
Цены на азербайджанскую нефть: итоги недели 28-31 августа
Энергетика 15:00
Нурсултан Назарбаев потребовал усовершенствовать законодательство в агропромышленной сфере
Казахстан 14:49
Основное направление нашей деятельности - подготовка к освобождению оккупированных территорий - министр обороны Азербайджана (ФОТО)
Политика 14:41