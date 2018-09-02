В Сочи завершили выдачу багажа пассажирам аварийно севшего самолета

2 сентября 2018 06:29 (UTC+04:00)

Выдача багажа пассажирам загоревшегося в ночь на субботу самолета авиакомпании "ЮТэйр" завершена, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи, передает РИА Новости.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "ЮТэйр", следующий рейсом Москва - Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.

"В международном аэропорту Сочи закончилась выдача багажа пассажирам рейса авиакомпании "Ютэйр". Всего в течение суток пассажирам были выданы 61 место багажа и четыре детские коляски. Пассажиры рейса могли получить багаж самостоятельно в аэропорту в комнате розыска багажа или оставить заявку на доставку", - говорится в сообщении.

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