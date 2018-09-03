Путин обсудит с Роухани и Эрдоганом усилия по нормализации ситуации в Сирии

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Иране рассмотрит дальнейшие совместные усилия по обеспечению нормализации обстановки в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин 7 сентября посетит с рабочим визитом Иран для участия во встрече глав стран-гарантов астанинского процесса.

"В ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется обсудить комплекс дополнительных мер для окончательной ликвидации очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, включая создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

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