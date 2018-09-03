Путин обсудит с Роухани и Эрдоганом усилия по нормализации ситуации в Сирии

3 сентября 2018 16:41 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Иране рассмотрит дальнейшие совместные усилия по обеспечению нормализации обстановки в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин 7 сентября посетит с рабочим визитом Иран для участия во встрече глав стран-гарантов астанинского процесса.

"В ходе переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани и президентом Турции Реджепом Эрдоганом будут рассмотрены дальнейшие совместные усилия по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что планируется обсудить комплекс дополнительных мер для окончательной ликвидации очага международного терроризма, продвижение процесса политического урегулирования и решение гуманитарных вопросов, включая создание условий для возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сочинская встреча Президентов России и Азербайджана подтвердила готовность сторон к наращиванию экономических связей - эксперт
Точка зрения 17:18
Туристическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией придан новый импульс - Ассоциация
Туризм 17:09
Россия до конца года поставит в Узбекистан запланированный объем нефти
Энергетика 15:59
Число посетивших Турцию в июле китайских туристов выросло более чем наполовину
Туризм 15:13
Лавров: Армения должна выполнять обязательства перед ОДКБ
Россия 13:35
Глава МИД Сирии назвал главную тему саммита Россия-Иран-Турция
Арабские страны 13:28
Лента новостей
Президент Франции принял верительные грамоты от посла Узбекистана
Узбекистан 17:37
Азербайджанские предприниматели реализуют проекты в области возобновляемой энергетики за рубежом (Эксклюзив)
Энергетика 17:35
Азербайджанец сыграл главаря разбойников в Италии (ФОТО)
Культура 17:35
Итоги валютных торгов в Израиле: курс доллара возрос, курс евро снизился
Израиль 17:33
Где будет размещена первая в Азербайджане плавучая солнечная электростанция? (Эксклюзив)
Энергетика 17:20
Сочинская встреча Президентов России и Азербайджана подтвердила готовность сторон к наращиванию экономических связей - эксперт
Точка зрения 17:18
ЕС выделит €138 млн на оказание помощи четырем странам Африки
Европа 17:16
Туристическому сотрудничеству между Азербайджаном и Россией придан новый импульс - Ассоциация
Туризм 17:09
В Баку и районах Азербайджана стартуют инфосессии в рамках проекта I2B
ИКТ 17:02