Российские самолеты нанесли удары по объектам "ан-Нусры" в Идлибе

Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в провинции Идлиб. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти БПЛА, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Также Конашенков рассказал, что накануне ночью штатная ПВО российской авиабазы уничтожила два ударных беспилотника боевиков, всего за месяц — 47.

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