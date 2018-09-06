В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

6 сентября 2018 12:10 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ в четверг.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 15, Алеппо – 10, Хама — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. "В течение суток медицинская помощь оказана 313 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 91958 жителям", — отметили в Минобороны.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия помогает Китаю в работе над самолетом-амфибией AG600
Россия 11:02
Нетаньяху: Израиль не даст Ирану создать военные базы в Сирии
Израиль 09:28
Китай будет наращивать объемы поставок газа из России и Казахстана
Китай 09:22
Во Франции подсчитали количество сирийских беженцев в Европе
Европа 5 сентября 19:36
Путин, Эрдоган и Роухани планируют принять совместное заявление
Россия 5 сентября 17:56
Встреча Путина и Трампа пока не прорабатывается
Россия 5 сентября 17:53
Лента новостей
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии в расширенном составе (ФОТО)
Политика 13:00
В Калифорнии вспыхнул природный пожар
США 12:56
Какие выгоды может принести Азербайджану проект Lapis Lazuli?
Бизнес 12:54
Министры финансов Израиля и Гонконга договорились об укреплении сотрудничества
Израиль 12:53
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Хорватии один на один (ФОТО)
Политика 12:53
Минфин Китая отменил уплату НДС с доходов от кредитования малого бизнеса
Китай 12:48
Новые продукты Асеr – минимальный размер и максимальная функциональность
ИКТ 12:42
В Загребе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева (ФОТО)
Политика 12:38
Объемы торгов на Фондовой бирже Казахстана сократились на 22%
Бизнес 12:25