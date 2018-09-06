В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения режима прекращения огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ в четверг.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 26 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 15, Алеппо – 10, Хама — один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. "В течение суток медицинская помощь оказана 313 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 91958 жителям", — отметили в Минобороны.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

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