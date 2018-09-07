Россия отправит в Турцию комплексы С-400 в середине 2019 года

7 сентября 2018 04:30 (UTC+04:00)

Поставка в Турцию российской системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 состоится к середине следующего года, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева, передает Интерфакс.

"Исполнение контракта идет в графике. Поставка - 2019-й, середина года", - приводит издание слова Шугаева.

Первоначально систему С-400 планировалось передать турецкой стороне в 2020 году, но по просьбе Анкары дату поставку перенесли на более ранний срок, напоминают "Известия".

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