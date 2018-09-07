МИД РФ: Террористы препятствуют выходу населения из Идлибской зоны

7 сентября 2018 12:34 (UTC+04:00)

Террористы препятствуют выходу мирных жителей из Идлибской зоны деэскалации в Сирии, будут прикрываться ими как "живым щитом", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Террористы препятствуют выходу из Идлибской зоны гражданского населения через открытые гуманитарные коридоры и уводят жителей деревень, находящихся на линии соприкосновения с правительственными силами, вглубь провинции, с расчетом, как всегда, прикрываться ими как "живым щитом", — сказала дипломат на брифинге в пятницу.

Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

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