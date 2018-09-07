Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом по сирийскому урегулированию

Президент России Владимир Путин провел двустороннюю встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перед саммитом с участием лидеров Ирана и Турции, передает РИА Новости.

Встреча, главной темой которой является ситуация в Сирии, проходит в Международном конгресс-центре в Тегеране.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, помощник президента Юрий Ушаков.

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