Медведев проводит встречу с премьером Узбекистана перед заседанием межправкомиссии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проводит встречу в узком составе с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Беседа проходит в Доме приемов правительства РФ на Воздвиженке в преддверии заседания российско-узбекистанской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

В начале встречи Медведев предложил своему коллеге обсудить ряд вопросов, "по которым есть дискуссии" или нужно принимать оперативные решения, а также обговорить "какие-то чувствительные вещи". "А потом [предлагаю] провести полноценное заседание межправкомиссии, где наши коллеги доложат по отдельным направлениям", - сказал российский премьер.

В беседе с российской стороны принимают участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин, первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько, замглавы МИД Игорь Моргулов и замминистра энергетики Анатолий Яновский. В делегации Узбекистана - заместитель премьер-министра - министр финансов Джамшид Кучкаров и несколько членов правительства страны.

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