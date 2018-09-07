Путин заявил о готовящихся провокациях террористов в Идлибе

7 сентября 2018 15:53 (UTC+04:00)

Террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием, заявил президент России Владимир Путин, выступая на открытии саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране, передает РИА Новости.

"Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия", — сказал Путин.

Территория провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как утверждают в Москве и Дамаске, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск. В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что, по данным независимых источников, террористы группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб.

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