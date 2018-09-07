Путин призвал Эрдогана и Роухани к усилению координации по Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана заявил, что нужна солидарная работа в рамках астанинского процесса по Сирии и усиление координации МИД, МО и спецслужб, передает РИА Новости.

"Я абсолютно уверен в том, что без нашей солидарной работы в рамках астанинского процесса это вряд ли может привести к позитивному результату, поэтому предлагаю усилить нашу координацию и по линии министерств иностранных дел, по линии военных ведомств и по линии специальных служб", — сказал Путин.

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