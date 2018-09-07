Россия, Турция и Иран выступили за созыв конференции по сирийским беженцам

7 сентября 2018 17:19 (UTC+04:00)

Лидеры России, Турции и Ирана договорились рассмотреть возможность созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам, говорится в тексте декларации на сайте президента Ирана по итогам саммита по Сирии в Тегеране, передает РИА Новости.

"(Президенты) подчеркнули необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в их первоначальные места проживания в Сирии. С этой целью они подчеркнули необходимость координации между всеми соответствующими сторонами, включая Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) и другими специализированными международными учреждениями. Они согласились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам", — говорится в тексте итоговой декларации.

В пятницу в Тегеране состоялся трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран. Главной темой саммита стало обсуждение Сирии.

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