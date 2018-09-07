Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для уничтожения террористов

7 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

Россия, Иран и Турция продолжат взаимодействие для окончательного уничтожения боевиков террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусры", сообщается в декларации по итогам саммита в Тегеране, передает РИА Новости.

"Президенты подтвердили свою приверженность на решимость продолжить взаимодействие для окончательного уничтожения ДАИШ/ИГ, "ан-Нусры" и всех других лиц, групп и формирований, ассоциированных с "Аль-Каидой" или ДАИШ/ИГ, признанных террористическими СБ ООН", — гласит текст декларации, опубликованной на сайте президента Ирана.

Лидеры стран подчеркнули, что в борьбе с терроризмом первоочередную важность имеет разделение между упомянутыми террористическими группировками и вооруженными оппозиционными группами, которые уже присоединились или присоединятся к режиму прекращения огня. Кроме того, в этом отношении очень важно предотвратить жертвы среди мирного населения.

В пятницу в Тегеране состоялся трехсторонний саммит Россия — Турция — Иран. Главной темой саммита стало обсуждение Сирии.

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