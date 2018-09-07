Россия, Турция и Иран хотят усилить координацию по гуманитарной линии в САР

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана заявил, что стороны условились наращивать координацию по гуманитарной линии Сирии, сообщает РИА Новости.

"Рассмотрели с президентами Ирана и Турции ход реализации решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Особое внимание уделили задачам запуска конституционного комитета. Договорились вместе содействовать работе ООН по формированию его персонального состава из числа представителей сирийского правительства, оппозиции и гражданского общества. Комитету предстоит выработать такие параметры будущего устройства Сирии, которые обеспечили бы всем ее гражданам мирную жизнь в рамках единого суверенного и территориально целостного государства", — сказал Путин по итогам саммита РФ, Турции и Ирана.

"Россия, Иран и Турция отводят важную роль скоординированным усилиям по улучшению гуманитарной ситуации в Сирии, восстановлению ее экономики и инфраструктуры, решению острых социальных проблем", — добавил российский президент.

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