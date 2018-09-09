Путин и Эрдоган договорились продолжать общение после встречи в Тегеране

9 сентября 2018 13:48 (UTC+04:00)

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились продолжить общение, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Эрдоган в беседе с журналистами заявил о возможности встречи с Путиным после своего визита в Германию, который запланирован на 27-28 сентября.

"Президенты договорились продолжить общение", - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности такой встречи.

В минувшую пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана. Основными темами обсуждения стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республики.

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