Россия и Иран обсудят поставки SSJ-100

12 сентября 2018 06:15 (UTC+04:00)

Россия и Иран продолжают обсуждать контракт на поставку самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил "Интерфаксу" глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

"Мы работаем в этом направлении, обсуждаем с иранскими компаниями, но пока доложить о каком-то контракте на данном этапе не могу", - сказал Ю.Слюсарь.

По его словам, стороны стремятся к скорому оформлению сделки.

"Для них (Ирана - ИФ) нужно снизить количество американских комплектующих до уровня ниже 10%", - сказал также глава ОАК.

В апреле сообщалось, что АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК" ) "на полях" авиасалона EurasiaAirshow подписало два рамочных соглашения о намерениях на поставку в Иран 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в модификации RRJ-95R.

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