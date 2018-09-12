Путин считает желание стран торговать в нацвалютах правильным

12 сентября 2018 12:09 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин считает правильным желание стран торговать в нацвалютах, передает РИА Новости.

"С учётом того, с чем мы сталкиваемся при расчётах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах", — сказал президент, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, есть ограничения. "Связано это, в первую очередь, с торговлей нефтью, нефтепродуктами, газом, но и развивать эту двустороннюю торговлю в национальных валютах тоже правильно. И правильно это с точки зрения устойчивости… мировой экономики. Мы будем двигаться постепенно", — заключил Путин.

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