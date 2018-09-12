Россия и Китай будут регулярно проводить совместные учения

12 сентября 2018 15:06 (UTC+04:00)

Совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.

После осмотра Фэнхэ подчеркнул важность военного российско-китайского сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.

"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", — отметил Шойгу.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В центральной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 15:53
В январе-июле 2018 года в территориальных водах Турции плавали свыше 800 тысяч китайских судов
Бизнес 15:11
Китай и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Узбекистан 15:01
«Росгеология» и SOCAR ведут переговоры по проведению сейсморазведочных работ
Энергетика 13:50
Абэ: Денуклеаризация Корейского полуострова - это общая цель Японии и Китая
Другие страны 12:23
Путин считает желание стран торговать в нацвалютах правильным
Россия 12:09
Лента новостей
ITU – Уровень проникновения интернета в Азербайджане достиг 79%
ИКТ 16:09
Злобная инопланетная раса: "Хищник" в Баку (ФОТО)
Интересное 16:00
В Индии рассчитывают решить торговые споры с США путем переговоров
Другие страны 15:57
В центральной части Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3
Китай 15:53
В Азербайджане необходимо провести работу по внутришкольному оцениванию
Общество 15:51
Павел Легкий: Белорусский международный медиафорум - площадка для укрепления компетенций и обмена опытом
Беларусь 15:41
В пожаре в Мингячевире погиб один, эвакуированы шесть человек
Происшествия 15:39
Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям ХIII Белорусского международного медиафорума
Беларусь 15:38
Азербайджан готов к субстантивным и интенсивным переговорам по нагорно-карабахскому конфликту - МИД
Нагорно-карабахский конфликт 15:37