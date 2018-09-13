РФ и Палау собираются отменить визы

13 сентября 2018 15:19 (UTC+04:00)

Россия намерена заключить соглашение с Республикой Палау о взаимной отмене виз. Проект документа и поручение МИД РФ подписаны его опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Граждане РФ, являющиеся владельцами проездных документов и не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Республики Палау, освобождаются от требований получения виз для въезда на территорию Республики Палау, пребывания, выезда или следования транзитом. Срок каждого такого пребывания не может превышать 30 дней", - говорится в проекте соглашения.

Республика Палау - небольшой архипелаг в Тихом океане к востоку от Филиппин. Это островное государство, ассоциированное с США. Население Палау - порядка 20 тысяч человек. Острова считаются одним из лучших мест в мире для дайвинга.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал
Европа 16:32
ООН готовится оказать помощь беженцам из Идлиба в случае эскалации боев
Арабские страны 15:17
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 12:10
Товарооборот между Китаем и Россией вырос на четверть
Бизнес 11:51
Казахстан и Россия запускают проект по совместному отслеживанию транзитных перевозок
Казахстан 09:50
Лавров не считает отношения РФ и ФРГ напряженными
Россия 09:29
Лента новостей
Развитие безналичных платежей положительно скажется на ВВП Азербайджана - Центробанк
Бизнес 16:47
Unibank проводит кредитную кампанию без комиссии для нефтяников
Бизнес 16:45
ВБ представил рекомендации по развитию ненефтяного сектора Азербайджана (Эксклюзив)
Бизнес 16:43
Президент Ильхам Алиев наградил Арифа Меликова орденом «Шохрат»
Политика 16:42
МИД Франции считает, что Сирия сохранила подпольный химический потенциал
Европа 16:32
Турция обеспокоена ситуацией в сирийском Идлибе – минобороны
Турция 16:27
Книга Рамиза Мехтиева «Нагорный Карабах – история, прочитанная по источникам» издана в Ливане
Политика 16:19
В Баку пытались поймать летающего кота (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 16:16
Отмечая 100-летие освобождения Баку от оккупации, Азербайджан и Турция празднуют годовщину своего единства – замминистра
Политика 16:16