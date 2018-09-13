РФ и Палау собираются отменить визы

Россия намерена заключить соглашение с Республикой Палау о взаимной отмене виз. Проект документа и поручение МИД РФ подписаны его опубликованы на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

"Граждане РФ, являющиеся владельцами проездных документов и не имеющие намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать на территории Республики Палау, освобождаются от требований получения виз для въезда на территорию Республики Палау, пребывания, выезда или следования транзитом. Срок каждого такого пребывания не может превышать 30 дней", - говорится в проекте соглашения.

Республика Палау - небольшой архипелаг в Тихом океане к востоку от Филиппин. Это островное государство, ассоциированное с США. Население Палау - порядка 20 тысяч человек. Острова считаются одним из лучших мест в мире для дайвинга.

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