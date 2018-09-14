Главы МИД России и ФРГ обсудили ситуацию в Идлибе

14 сентября 2018 19:18 (UTC+04:00)

Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что обсудил на переговорах со своим российским коллегой Сергеем Лавровым ситуацию в Идлибе, а также возможное применение химоружия Дамаском, сообщает РИА Новости.

"В наших переговорах, которые прошли и продолжатся после мероприятия, мы, конечно, обсудили Сирию. В Идлибе в случае широкомасштабной военной операции со стороны режима катастрофические последствия грозят миллионам человек", — сказал Маас на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы говорили и о возможном применение химического оружия со стороны режима [президента Сирии Башара] Асада", — добавил он.

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