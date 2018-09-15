Товарооборот РФ и КНР может превысить 120 млрд долларов по итогам года -- глава минэкономразвития РФ

Товарооборот России и Китая может превысить 120 млрд долларов по итогам года, считает министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Синьхуа.

"Цифры взаимной торговли говорят о многом. Если посмотреть первое полугодие этого года, рост примерно 30 проц. Наши оценки по всему году говорят о том, что товарооборот России и Китая может превысить 120 миллиардов долларов", -- заявил Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума. По его словам, это "результат долгосрочной политики как со стороны России, так и со стороны Китая по налаживанию двусторонних отношений" и свидетельство того, что сотрудничество углубляется по разным направлениям.

"Сотрудничество развивается во всех сферах, начиная от энергетики и заканчивая машиностроением, новыми технологиями, совместной разработкой широкофюзеляжного самолета, то есть спектр сотрудничества очень большой", -- поясняет министр. "Барьеры возникают то там, то здесь, но мы всегда находим решение возникающих вопросов". По словам министра, в отношениях России и Китая сохраняется предсказуемость, страны нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических взаимоотношений без каких-либо условий и требований.

Китай является лидером по объему иностранных инвестиций на Дальнем Востоке России, развивается приграничная торговля и растет показатель расчетов в национальных валютах, отметил министр. "Все показатели говорят о том, что Китай действительно играет очень важную роль в освоении российского Дальнего Востока. Сотрудничество России и Китая на Дальнем Востоке выгодно для обеих стран", -- подчеркнул М.Орешкин.

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