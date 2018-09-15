Товарооборот РФ и КНР может превысить 120 млрд долларов по итогам года -- глава минэкономразвития РФ

15 сентября 2018 01:34 (UTC+04:00)

Товарооборот России и Китая может превысить 120 млрд долларов по итогам года, считает министр экономического развития России Максим Орешкин, сообщает Синьхуа.

"Цифры взаимной торговли говорят о многом. Если посмотреть первое полугодие этого года, рост примерно 30 проц. Наши оценки по всему году говорят о том, что товарооборот России и Китая может превысить 120 миллиардов долларов", -- заявил Максим Орешкин на полях Восточного экономического форума. По его словам, это "результат долгосрочной политики как со стороны России, так и со стороны Китая по налаживанию двусторонних отношений" и свидетельство того, что сотрудничество углубляется по разным направлениям.

"Сотрудничество развивается во всех сферах, начиная от энергетики и заканчивая машиностроением, новыми технологиями, совместной разработкой широкофюзеляжного самолета, то есть спектр сотрудничества очень большой", -- поясняет министр. "Барьеры возникают то там, то здесь, но мы всегда находим решение возникающих вопросов". По словам министра, в отношениях России и Китая сохраняется предсказуемость, страны нацелены на дальнейшее развитие торгово-экономических взаимоотношений без каких-либо условий и требований.

Китай является лидером по объему иностранных инвестиций на Дальнем Востоке России, развивается приграничная торговля и растет показатель расчетов в национальных валютах, отметил министр. "Все показатели говорят о том, что Китай действительно играет очень важную роль в освоении российского Дальнего Востока. Сотрудничество России и Китая на Дальнем Востоке выгодно для обеих стран", -- подчеркнул М.Орешкин.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китайский хакер продает данные о 130 миллионах постояльцев отелей
Китай 02:13
Соглашение о Евразийском экономическом партнерстве может быть подписано в течение двух лет -- глава минэкономразвития РФ
Россия 00:23
Сотрудничество Китая и Казахстана в рамках инициативы «Один пояс, один путь» принесло богатые плоды
Китай 14 сентября 23:28
Первая китайская система зондирования атмосферы прошла приемку
Китай 14 сентября 18:45
МИД КНР заявил протест США из-за санкций в отношении китайской компании
Китай 14 сентября 12:40
Финцентр «Астана» и китайская CBIRC усилят сотрудничество в сфере банковского и страхового надзора
Бизнес 14 сентября 11:08
Лента новостей
ЕК назвала условия получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС
Другие страны 05:33
В Мексике в переносном холодильнике нашли семь отрезанных голов
Другие страны 04:40
В Кыргызстане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Кыргызстан 03:17
На Филиппинах тайфун "Мангхут" вышел на побережье
Другие страны 02:51
Китайский хакер продает данные о 130 миллионах постояльцев отелей
Китай 02:13
Министры обороны стран НАТО обсудят увеличение расходов на военные нужды
Европа 01:01
Соглашение о Евразийском экономическом партнерстве может быть подписано в течение двух лет -- глава минэкономразвития РФ
Россия 00:23
В Азербайджане отмечается День знаний
Общество 00:02
Исполняется 100 лет со дня освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Политика 00:01