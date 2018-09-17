Каспийскую флотилию подняли по учебной тревоге для проверки боеготовности

17 сентября 2018 10:54 (UTC+04:00)

Ученая тревога объявлена в соединениях и воинских частях Каспийской флотилии Южного военного округа в рамках проверки боевой готовности по приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, передает РИА Новости.

В проверке боевой готовности задействовано 100% личного состава Каспийской флотилии.

Экипажи кораблей и личный состав подразделений морской пехоты выполнили комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности. На кораблях и судах обеспечения началась подготовка к выходу в море для выполнения задач по плану проверки. Боевая техника морской пехоты выведена в районы формирования колонн.

"В соответствии с замыслом проверки боеготовности корабли и морская пехота флотилии проведут двусторонние тактические учения в составе соединений в морских полигонах и в условиях морского побережья", — уточнил Астафьев.

Комплексная комиссия офицеров штаба ЮВО оценит состояние боевой и оперативной подготовки личного состава объединения, проверит способность выполнять практические действия в условиях сложной тактической обстановки. Также командиры соединений флотилии продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Граждане Узбекистана смогут стать совладельцами национальных предприятий
Бизнес 10:12
Россия и Казахстан обсудили реализацию проекта "Байтерек"
Казахстан 09:28
НАТО не пытается изолировать Россию и верит в необходимость диалога - Столтенберг
Другие страны 06:24
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от Северо-Курильска
Россия 15 сентября 23:22
Могерини и де Мистура призвали гарантов Астаны сохранить зону деэскалации в Идлибе
Европа 15 сентября 14:01
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 15 сентября 11:39
Лента новостей
Делегация ИБР и арабских фондов посещает Узбекистан
Бизнес 11:07
Полиэтиленовый завод SOCAR Polymer практически завершен
Энергетика 10:59
Эрдоган передал полномочия вице-президенту
Турция 10:50
Религиозные деятели Азербайджана направили обращение Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 10:44
В Кыргызстане откроется завод по производству радиаторов
Кыргызстан 10:42
В Афганистане 15 полицейских погибли из-за нападений талибов
Другие страны 10:37
В Армении прогремел взрыв
Армения 10:32
Граждане Узбекистана смогут стать совладельцами национальных предприятий
Бизнес 10:12
Туркменистан обсуждает с Таиландом совместные проекты
Бизнес 10:01