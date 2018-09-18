Российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО

Российский Ил-20 был сбит ракетой комплекса с-200 сирийских ПВО, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.