Израиль уведомил Россию о планируемой операции в Сирии за минуту до удара

Израиль уведомил командование российской группировки войск в Сирии о планируемой операции в районе Латакии за минуту до удара, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"О планируемой операции Израиль командование российской группировки войск в Сирии не предупреждал. По "горячей линии" уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону", — сказал он.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20. По данным военного ведомства, машина с экипажем из 14 человек на борту находилась в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в Минобороны, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии, а с французского фрегата "Овернь" (Auvergne) велись пуски ракет.

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