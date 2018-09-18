Путин призвал серьезно разобраться с инцидентом со сбитым в Сирии Ил-20

18 сентября 2018 17:29 (UTC+04:00)

Президент РФ Владимир Путин, комментируя инцидент со сбитым в Сирии Ил-20 заявил, что необходимо в этом серьезно разобраться, он отметил, что отношение к трагедии изложено в заявлении Минобороны, согласованном с ним, передает РИА Новости.

"Безусловно, мы должны в этом серьезно еще разобраться, а наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны Российской Федерации, которое со мной было согласовано", — заявил Путин на пресс-конференции после российско-венгерских переговоров.

Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря. Как заявили в ведомстве, примерно в это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. По данным МО РФ, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Армия обороны Израиля заявила, что будет делиться с правительством России всей соответствующей информацией для изучения инцидента со сбитым российским Ил-20 и подтверждения фактов в рамках расследования.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год
Россия 17:31
Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
Россия 17:22
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Россия 17:22
Израиль передает России всю информацию по ЧП с Ил-20
Израиль 16:42
Нетаньяху проведет телефонный разговор с Путиным
Израиль 16:40
Израиль обвинил Сирию в крушении российского Ил-20
Израиль 16:05
Лента новостей
Россия и Венгрия договорились о поставках газа на 2020 год
Россия 17:31
Посол Чехии посетил БГУ (ФОТО)
Общество 17:29
Путин призвал не сравнивать крушение Ил-20 со сбитым Турцией Су-24
Россия 17:22
Путин выразил соболезнования в связи с крушением Ил-20 в Сирии
Россия 17:22
В погоне за звездами: в Азербайджане набирает обороты астротуризм
Точка зрения 17:19
Турция и Азербайджан неоднократно доказывали друг другу братство и дружбу - администрация президента
Турция 17:18
Казахстан и Германия намерены развивать сотрудничество в области высоких технологий
Бизнес 17:14
UNEC – очередной шаг в направлении исследовательского университета
Общество 17:14
Фарида Мамедова выступит на фестивале "Порт-Петровские Ассамблеи" в Махачкале
Культура 17:12