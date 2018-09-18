В ДТП с автобусами под Воронежем погибли три человека

18 сентября 2018 22:53 (UTC+04:00)

Три человека погибли при столкновении двух автобусов на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"На 525 километре трассы, возле поворота на Новую Усмань столкнулись два автобуса. Пострадали 40 человек три из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что три человека тяжело ранены.

Ранее собеседник агентства сообщил об одном погибшем.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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