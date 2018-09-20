МИД Японии намерен уточнить у Лаврова планы России по мирному договору

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заинтересован в том, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение российского президента Владимира Путина относительно заключения мирного договора, сообщает Интерфакс со ссылкой на японский телеканал NHK.

По данным телеканала, который ссылается на собственные источники, вопрос о возможной встрече двух министров на будущей неделе на полях сессии ГА ООН в Нью-Йорке в настоящее время находится в процессе обсуждения.

На встрече японская сторона хотела бы также затронуть проблемы хозяйственной деятельности на Курилах.

На прошедшем во Владивостоке в сентябре Восточном экономическом форуме Владимир Путин предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ сначала без предварительных условий заключить мирный договор между двумя странами по итогам Второй мировой войны, а затем на его основе решать вопросы двухсторонних отношений.

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