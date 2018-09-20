РФ будет активнее использовать санкции ООН для борьбы с ИГ в Афганистане

Россия намерена активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы СБ ООН для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" в Афганистане, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

"Принимая во внимание усиливающуюся экспансию ИГИЛ в Афганистане и, как следствие, создание очагов напряженности по всей стране, в том числе непосредственно у границ наших центральноазиатских партнеров, намерены активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы Совбеза ООН для противодействия игиловцам в Афганистане", — сказала Захарова.

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