В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

21 сентября 2018 12:15 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 17 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — ни одного, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ в пятницу, передает РИА Новости.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 17 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 7, Алеппо — 8, Идлиб — 1, Хама — 1. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон провел одну гуманитарную акцию: в населенном пункте Хмеймим провинции Латакия было выдано 50 "сладких наборов" и 50 банок тульского меда общим весом 0,1 тонны. Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД Китая прокомментировал введение США санкций за сотрудничество с Россией
Китай 12:12
Шведско-швейцарская компания поможет усилить систему безопасности TANAP
Энергетика 11:07
Посол РФ: США и Россия поддерживают контакты по проблеме КНДР
США 10:53
Израиль передал России данные о крушении Ил-20‍
Израиль 09:41
Россия и Китай договорились ускорить переговоры по проекту тяжелого вертолета
Россия 09:34
Иран потребовал рассмотреть мандат мониторингового комитета на встрече ОПЕК+
Энергетика 09:32
Лента новостей
В Иране опровергли сообщения о том, что Роухани запросил встречу с Трампом
Политика 13:29
В Азербайджане снизился интерес к руководящим должностям госслужбы - Малейка Аббасзаде
Общество 13:15
Дональд Трамп: В ближайшие месяцы открываются возможности для урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 13:10
Глава Туркменистана примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Туркменистан 12:59
TetraPak расширяет свое присутствие на туркменском рынке
Бизнес 12:54
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО)
Политика 12:54
Креатив, романтика и дерзость Неделя моды в Лондоне (ФОТО)
Стиль 12:51
В Ташкенте завершён проект по внедрению электронных проездных карт
Бизнес 12:51
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генсека НАТО (ФОТО)
Политика 12:42