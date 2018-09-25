Россия заявила о безусловной поддержке СВПД на встрече "пятерки" по Ирану

Россия подтвердила решительный настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном и заявила о безусловной поддержке СВПД, говорится в заявлении МИД РФ по итогам министерской встречи "пятерки" по Ирану, передает РИА Новости.

Двадцать четвертого сентября на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в министерской встрече государств-участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Встреча прошла при координации со стороны высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Главы МИД "пятерки" (Россия, Великобритания, Франция, Германия, Китай) в ходе заседания в понедельник подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном. Как говорится в совместном заявлении "пятерки", ЕС создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

"В ходе встречи был подтвержден решительный настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231 (2015). Акцентирована важность того, что Иран неукоснительно выполняет свои обязательства, что неизменно подтверждается МАГАТЭ. С российской стороны вновь заявлено о безусловной поддержке СВПД и подчеркнута решимость предпринимать все необходимые меры для эффективного выполнения условий договоренности, которая продолжает оставаться неотъемлемым элементом режима ядерного нераспространения и международной безопасности в целом. На встрече министрами было согласовано Совместное заявление, отражающее основные ее итоги", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что в ходе встречи министры провели анализ состояния дел вокруг СВПД, в частности, под углом реализации тех задач, которые были поставлены в Совместном заявлении, принятом по итогам министерского заседания Совместной комиссии СВПД в Вене 6 июля. "В этом контексте отмечено, что участниками СВПД предприняты интенсивные усилия по созданию благоприятных условий для обеспечения доступа Ирана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию вопреки нелегитимным экстерриториальным санкциям США против Ирана", — добавили в МИД РФ.

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