Посол Турции призвал не сводить отношения Москвы и Анкары лишь к экономике

27 сентября 2018 14:51 (UTC+04:00)

Москва и Анкара стремятся довести двусторонний торговый оборот до 100 миллиардов долларов, однако развитие отношений между странами не должно сводиться только к экономике, важно развивать гуманитарные связи, заявил посол Турции в России Хюссейн Дириоз, передает РИА Новости.

"История наших дипломатических отношений насчитывает более 500 лет. С 2000-х годов, благодаря усилиям наших лидеров, отношения приобрели совершенно новый импульс и стали развиваться стремительно… Сегодня Турция стремится к тому, чтобы развивать не только политические, экономические отношения, но и связи между людьми, межчеловеческую дипломатию", — заявил Дириоз в ходе круглого стола "Россия и Турция: направления стратегического партнерства" в Госдуме.

"Наше стратегическое партнерство развивается во всех областях… Торговый оборот между странами последние несколько лет активно растет, и мы надеемся достичь той цели, которую нам поставили два президента — вывести товарооборот на 100 миллиардов долларов. Но нам недостаточно развивать только стратегические экономические проекты, приоритет — это гуманитарные связи, ведь именно они определяют близость народов. Надеюсь, что 2019 год, который станет перекрестным годом в области культуры, заложит новые основы для дальнейшего развития наших добрососедских отношений", — отметил посол Турции.

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