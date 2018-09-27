Дмитрий Медведев уверен, что Россия войдет в топ-5 ведущих экономик мира

27 сентября 2018 15:15 (UTC+04:00)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверен, что Россия может войти в пятерку наиболее экономически развитых стран несмотря на санкции и ограничения со стороны других государств, сообщает в четверг ТАСС.

На заседании правительства глава кабинета министров напомнил о поставленной президентом России Владимиром Путиным задаче "закрепиться в топ-5 крупнейших экономик мира".

"Задача сложная, соперники у нас очень серьезные, немало объективных трудностей, немало ограничений, есть и трудности, которые связаны с действиями других государств, но, тем не менее, я уверен, что эта задача вполне выполнимая", - заявил Медведев.

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