Лавров и Аббас выступили за укрепление палестино-российских связей

28 сентября 2018 04:29 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Государства Палестина Махмуд Аббас в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН высказались за укрепление связей двух стран. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства, пишет ТАСС.

"Стороны рассмотрели основные практические вопросы двусторонних отношений и высказались за укрепление палестино-российских связей в различных областях", - информировали в МИД.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по тематике достижения справедливого палестино-израильского урегулирования на известной международно-правовой основе, а также обсудили некоторые аспекты ближневосточной региональной повестки дня.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию и Иран
Россия 02:39
Прямое авиасообщение свяжет Баку с Махачкалой
Общество 27 сентября 22:36
Между частными компаниями и госструктурами Азербайджана и России подписан ряд документов
Бизнес 27 сентября 19:18
Российские МСП нацелены на активное изучение рынка Азербайджана
Бизнес 27 сентября 18:38
В России вводят новые правила регистрации автомобилей
Россия 27 сентября 17:53
Россия намерена организовать ряд бизнес-миссий в Азербайджан для развития промкооперации
Бизнес 27 сентября 17:31
Лента новостей
Минская группа ОБСЕ об итогах переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 05:39
Иордания хочет открыть границу с Сирией
Арабские страны 05:36
Почти 200 авиарейсов отменены в Японии из-за тайфуна "Трами"
Другие страны 04:12
Настало время осуществить реформирование работы ООН - премьер Грузии
Грузия 03:28
Истребитель США F-35B впервые совершил боевой вылет и нанес удар по талибам - СМИ
США 02:42
Лавров обсудил с главой МИД Франции Сирию и Иран
Россия 02:39
В США возбудили дело в отношении Маска‍
США 02:37
Сборная Азербайджана по шахматам лидирует на Всемирной шахматной Олимпиаде в Батуми
Общество 01:23
Я счастлив находиться на родной земле моего прадеда Насими – Мухаммед Насими (ФОТО)
Общество 00:40