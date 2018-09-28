Владимир Путин посетит Индию в октябре

28 сентября 2018 13:21 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин посетит Индию с официальным визитом 4-5 октября, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин и Нарендра Моди примут участие в работе российско-индийского делового форума, а также встретятся с группой воспитанников российского образовательного центра "Сириус" и одаренных детей из Индии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди имеется в виду рассмотреть ключевые аспекты дальнейшего развития российско-индийского особо привилегированного стратегического партнерства, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. По итогам переговоров будет подписан ряд двусторонних документов.

"Программой визита предусмотрена встреча президента России с президентом Индии Рамой Натхой Ковиндом", — добавляется в сообщении.

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